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Espreso.tvОбществоРФ собирается на захваченном в Керчи заводе строить вертолетоносцы, - СМИ

РФ собирается на захваченном в Керчи заводе строить вертолетоносцы, - СМИ

Два универсальных десантных корабля (УДК) российские оккупанты планируют заложить в оккупированном Крыму на керченском судостроительном заводе "Залив"

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.

По данным ТАСС, которое ссылается на источники в судостроительной отрасли, на судостроительном заводе "Залив" в мае 2020 г. будет заложено первых два российских УДК.

По данным источника, первый УДК сдадут флоту не позднее 2027 г.

По словам другого источника, закладка кораблей должна состояться в мае 2020 года.

"Разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения в ближайшие месяцы будет подписан контракт на строительство УДК", - добавляет источник.

Универсальные десантные корабли, которые еще называют вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения.

Сообщается, что после незаконной аннексии Крыма в 2014 году завод стал предметом конфликта.

В августе 2014 г. руководство и акционеры ОАО "Судостроительный завод "Залив"(Керчь) заявили о рейдерском захвате предприятия, совершенном ООО "Судостроительный завод "Залив", зарегистрированным за несколько дней до этого в Москве, при силовом участии представителей так называемой "Самообороны Крыма". Крупнейшим акционером ОАО был украинский бизнесмен Константин Жеваго.

 

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