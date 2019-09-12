Рада приняла за основу закон о запуске в Украине института экономического оператора

12 сентября, 2019, 13:23

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов"

Об этом сообщает Еспресо.TV

"За" проголосовали 332 народных депутата.

В пояснительной записке документа говорится, что в соответствии со статьей 84 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское таможенное законодательство должно постепенно приближаться к таможенному законодательству Евросоюза на основе принципа наилучших усилий, при этом одним из этапов адаптации является введение в Украине института АЭО), аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

Отметим, Институт АЭО был введен Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.

"Статус АЭО подтверждает высшую степень доверия таможни к предприятию и, как следствие, дает возможность применять самый большой перечень специальных упрощений и пользоваться преимуществами при осуществлении таможенных формальностей в отношении товаров, перемещаемых такими предприятиями", - указано в пояснительной записке.

Так, проектом предлагается ввести действенный механизм института АЭО, аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.