Рада приняла за основу закон о запуске в Украине института экономического оператора
Об этом сообщает Еспресо.TV
"За" проголосовали 332 народных депутата.
В пояснительной записке документа говорится, что в соответствии со статьей 84 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское таможенное законодательство должно постепенно приближаться к таможенному законодательству Евросоюза на основе принципа наилучших усилий, при этом одним из этапов адаптации является введение в Украине института АЭО), аналогичного тому, который функционирует в ЕС.
Отметим, Институт АЭО был введен Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли.
"Статус АЭО подтверждает высшую степень доверия таможни к предприятию и, как следствие, дает возможность применять самый большой перечень специальных упрощений и пользоваться преимуществами при осуществлении таможенных формальностей в отношении товаров, перемещаемых такими предприятиями", - указано в пояснительной записке.
Так, проектом предлагается ввести действенный механизм института АЭО, аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.
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