Рада предварительно поддержала законопроект, который позволит Зеленскому утверждать план обороны

12 сентября, 2019, 10:34

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства

Об этом передает Еспресо.TV

За это решение проголосовали 316 нардепов.

Инициатором законопроекта выступил президент Владимир Зеленский.

Суть проекту предусматривает, что для организации обороны государства Президент Украины по представлению правительства утверждает структуру плана обороны Украины, план обороны Украины и военно-административное деление территории Украины.

Порядок разработки плана обороны Украины определяется Кабинетом Министров Украины.

План обороны Украины - совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Также парламент проголосовал за сокращение наполовину сроков подготовки ко второму чтению (с 14 дней до 7).