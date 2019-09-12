Рада поддержала законопроект Зеленского о перезапуске судебной реформы

12 сентября, 2019, 20:30

12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления"

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

За проект закона проголосовали 238 народных депутатов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очищении власти" и "О Высшем совете правосудия".

Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, по которому назначение на должности двенадцати членов ВККС будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Высший совет правосудия будет создавать конкурсную комиссию, в состав которой будут входить: три человека, избранные Советом судей Украины среди ее членов; три человека - среди международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Кроме того, законопроектом предусматривается создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами ВСП и ВККС высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Также вносятся существенные изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" в отношении судейского вознаграждения. Таким образом, законопроектом предлагается определить, что судейское вознаграждение устанавливается по единым правилам для всех судей независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи судебной системы имеют единый правовой статус и равны перед законом.

Помимо того, законопроектом предлагается расширить категории должностей, по которым осуществляются меры по очищению власти.

Стоит отметить, что комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде президентский проект закона № 1008, по результатам рассмотрения принять за основу и в целом. В связи с этим альтернативный законопроект № 1008-1, поданный народным депутатом от фракции "Батькивщина" Иваном Крулько, отклонить.