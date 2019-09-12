Рада поддержала закон о "таможенном безвизе"

12 сентября, 2019, 13:33

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1082 о режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы

Об этом сообщает Еспресо.TV

"За" проголосовали 333 народных депутата.

"Это позволит украинским игрокам уезжать из Украины и доезжать до Португалии на одном грузовике с одним документом, с одной гарантией. Это также упрощает и удешевляет для украинских потребителей европейские товары", - пояснил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.