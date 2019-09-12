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Espreso.tvОбществоРада поддержала закон о "таможенном безвизе"

Рада поддержала закон о "таможенном безвизе"


фото: slovoidilo
Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1082 о режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы

Об этом сообщает Еспресо.TV

"За" проголосовали 333 народных депутата.

"Это позволит украинским игрокам уезжать из Украины и доезжать до Португалии на одном грузовике с одним документом, с одной гарантией. Это также упрощает и удешевляет для украинских потребителей европейские товары", - пояснил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предусматривается принятие отдельного Закона "О режиме совместного транзита", которым устанавливаются основные принципы организации и осуществления совместного режима транзита товаров через таможенную территорию Украины, порядок и условия перемещения таких товаров таможенной территории Украины в совместном режиме транзита, осуществления таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применения специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита.

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