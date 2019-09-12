Рада направила деньги от штрафов за нарушение ПДД на ремонт дорог
12 сентября, 2019, 11:44
Верховная Рада Украины поддержала в целом закон, согласно которому поступления бюджета от штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также от штрафов за превышение максимально допустимого веса грузовиков, направляются в дорожный фонд
Об этом сообщает Еспресо.TV
За соответствующий закон проголосовало 337 депутатов.
"Проект направлен на создание дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения путем направления административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте", - говорится в пояснительной записке к закону.
- Напомним, 11 сентября депутаты поддержали закон об автоматическом взвешивании грузовиков во время движения.
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