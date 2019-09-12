Рада направила деньги от штрафов за нарушение ПДД на ремонт дорог

12 сентября, 2019, 11:44



фото: volynnews

Верховная Рада Украины поддержала в целом закон, согласно которому поступления бюджета от штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также от штрафов за превышение максимально допустимого веса грузовиков, направляются в дорожный фонд