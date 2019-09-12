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Espreso.tvОбществоРада направила деньги от штрафов за нарушение ПДД на ремонт дорог

Рада направила деньги от штрафов за нарушение ПДД на ремонт дорог


фото: volynnews
Верховная Рада Украины поддержала в целом закон, согласно которому поступления бюджета от штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также от штрафов за превышение максимально допустимого веса грузовиков, направляются в дорожный фонд

Об этом сообщает Еспресо.TV

За соответствующий закон проголосовало 337 депутатов.

"Проект направлен на создание дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения путем направления административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте", - говорится в пояснительной записке к закону.

 

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