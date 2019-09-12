"Знали куда идем": освобожденный моряк Гриценко рассказал о подготовке рейда и заявил о готовности повторить
12 сентября, 2019, 15:40
Переход из Одессы в Мариуполь был плановым
Об этом заявил капитан 2-го ранга речного катера "Бердянск" Денис Гриценко во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV
"Переход из Одессы в Мариуполь речного катера "Бердянск" был плановым. Был инструктаж относительно возможных действий РФ, мы знали, куда идем. Нас предупредили, что возможно будут различные нестационарные провокации. Я был готов к агрессии. Все шли с мирными целями", - заявил Гриценко.
По его словам, он готов повторить задание.
"Мы военнослужащими ВСУ, если надо будет поехать и выполнять задачи по назначениям, готов сейчас и на 100% уверен, что другие ребята также. Все военнослужащие готовы продолжить службы в ВМС ВСУ", - добавил моряк.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-