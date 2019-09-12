"Знали куда идем": освобожденный моряк Гриценко рассказал о подготовке рейда и заявил о готовности повторить

12 сентября, 2019, 15:40

Переход из Одессы в Мариуполь был плановым

Об этом заявил капитан 2-го ранга речного катера "Бердянск" Денис Гриценко во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"Переход из Одессы в Мариуполь речного катера "Бердянск" был плановым. Был инструктаж относительно возможных действий РФ, мы знали, куда идем. Нас предупредили, что возможно будут различные нестационарные провокации. Я был готов к агрессии. Все шли с мирными целями", - заявил Гриценко.

По его словам, он готов повторить задание.

"Мы военнослужащими ВСУ, если надо будет поехать и выполнять задачи по назначениям, готов сейчас и на 100% уверен, что другие ребята также. Все военнослужащие готовы продолжить службы в ВМС ВСУ", - добавил моряк.