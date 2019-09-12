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Espreso.tvОбщество"Выглядят как попытки давления и дискредитации", - в ПриватБанке прокомментировали обыски со стороны правоохранителей

"Выглядят как попытки давления и дискредитации", - в ПриватБанке прокомментировали обыски со стороны правоохранителей


фото: ua.news
Глава "ПриватБанка" Петр Крумханзл прокомментировал проведенные полицейским спецназом обыски в центральном офисе ПриватБанка

Об этом сообщает НВ Бизнес.

"Мы не хотим спекулировать и идти по пути теорий заговора, но нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка", - сказал он.

По словам председателя правления, ПриватБанк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах.

 

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