"Выглядят как попытки давления и дискредитации", - в ПриватБанке прокомментировали обыски со стороны правоохранителей
12 сентября, 2019, 12:25
Глава "ПриватБанка" Петр Крумханзл прокомментировал проведенные полицейским спецназом обыски в центральном офисе ПриватБанка
Об этом сообщает НВ Бизнес.
"Мы не хотим спекулировать и идти по пути теорий заговора, но нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка", - сказал он.
По словам председателя правления, ПриватБанк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах.
- Как сообщалось, в 12:00 11 сентября в главный офис ПриватБанка в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по постановлению Октябрьского районного суда города Днепра.
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