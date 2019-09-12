"Синоптическая роскошь": в пятницу в Украине будет до +30, - Наталья Диденко

12 сентября, 2019, 10:57

В пятницу, 13 сентября, везде будет сухо и тепло

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра - все еще синоптическая роскошь, не пропустите этот день, он будет хорошим, несмотря на совпадение "пятницы тринадцатого"", - говорится в сообщении.

В пятницу, 13 сентября, везде будет сухо и тепло, в пределах Украины +24 +30 градусов.

В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, 13 сентября днем максимально близко к 28 градусам.

В субботу, 14 сентября, атмосферный фронт принесет дожди на Запад и Север Украины вместе со снижением температуры воздуха.

В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября, однако днем снова прояснится. В столице на выходных снизится температура воздуха: в субботу + 21 градус, в воскресенье +19 градусов.

"Вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов, так что не пугайтесь, а подготовьтесь", - предупредила госпожа Диденко.