 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Синоптическая роскошь": в пятницу в Украине будет до +30, - Наталья Диденко

"Синоптическая роскошь": в пятницу в Украине будет до +30, - Наталья Диденко


фото: nashkiev
В пятницу, 13 сентября, везде будет сухо и тепло

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра - все еще синоптическая роскошь, не пропустите этот день, он будет хорошим, несмотря на совпадение "пятницы тринадцатого"", - говорится в сообщении.

В пятницу, 13 сентября, везде будет сухо и тепло, в пределах Украины +24 +30 градусов.

В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, 13 сентября днем максимально близко к 28 градусам.

В субботу, 14 сентября, атмосферный фронт принесет дожди на Запад и Север Украины вместе со снижением температуры воздуха.

В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября, однако днем снова прояснится. В столице на выходных снизится температура воздуха: в субботу + 21 градус, в воскресенье +19 градусов.

"Вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов, так что не пугайтесь, а подготовьтесь", - предупредила госпожа Диденко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать