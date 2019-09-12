"Придавали силы духа": освобожденный моряк Гриценко показал детские поделки, которые присылали в тюрьму
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
Украинский военный моряк Денис Гриценко поблагодарил журналистов за освещение их ситуации, а также коллегию адвокатов.
"Через адвокатов мы поддерживали связь с близкими. Там мы находились в изоляции, изоляция была полная: ни писем в полном объеме, ни телефонной связи не было. Вся правдивая информация была предоставлена нам только через адвокатов", - отметил Гриценко.
Он поблагодарил посольство Украины. А также отметил, что основной в плену была поддержка родителей и близких.
"Без этого ничего не было. Это святое, это наше все", - сказал моряк.
Он также извинился за проблемы с государственным языком, которые возникли из-за долгого времени "пребывания за рубежом".
"Письма детей - это отдельная история, отдельные впечатления. Я не могу подобрать слов. Когда Минобразования Украины прислало нам два пакета, там были письма детей", - поделился Гриценко.
Он показал детские поделки, которые маленькие украинцы присылали военнопленным в тюрьму.
"Когда были очень тяжелые времена, лично я открывал все конверты, и они мне придавали силу духа и воли, - прокомментировал поделки капитан. - Кораблики с поддержкой - это сильно. Это наше будущее. И для него мы сделаем все".
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