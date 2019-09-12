"Хотят сделать ручных животных": депутаты от "Слуги народа" жалуются на руководство партии, - СМИ
12 сентября, 2019, 10:44
Депутаты жалуются, что Офис президента и руководство партии хотят сделать из фракции "абсолютно ручных животных".
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников в Верховной Раде.
"Они с нами не считаются, хотят сделать из фракции абсолютно ручных животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутаты недовольны зарегистрированными в Раде законопроектами, которые предусматривают лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался или которая его выдвигала, либо вышел из фракции.
В случае невхождения нардепа-списочника или нардепа-мажоритарщика в депутатскую фракцию политической партии, которая его выдвигала, его полномочия прекращаются со дня принятия решения высшим руководящим органом соответствующей политической партии.
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