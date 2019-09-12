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Espreso.tvОбществоПрятки в IKEA: шотландская полиция разыскивала 3 тыс. человек желающих поиграть в магазине

Прятки в IKEA: шотландская полиция разыскивала 3 тыс. человек желающих поиграть в магазине

Несколько тысяч человек собирались поиграть в прятки в одном из магазинов IKEA в Глазго. Игра становится все более популярной

Об этом сообщает Scotsman.

Целый день по магазину ходила полиция и выискивала любителей поиграть. На ивенте в Facebook собралось более 3 тысяч желающих принять участие.

"Они останавливали каждого, кто, по их мнению, мог участвовать в игре", - рассказал один из посетителей.

Однако, рейд обошелся без арестов или других инцидентов.

  • Напомним, что прятки в магазине IKEA организуют не впервые. Самая массовая игра прошла в нидерландском Эйндховене. Тогда встреча в Facebook собрала 32 тысячи желающих. Люди прячутся повсюду - от кроватей до холодильников, и рассказывают, что огромные магазины идеально подходят для такого развлечения.

 

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