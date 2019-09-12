Прятки в IKEA: шотландская полиция разыскивала 3 тыс. человек желающих поиграть в магазине

12 сентября, 2019, 22:40

Несколько тысяч человек собирались поиграть в прятки в одном из магазинов IKEA в Глазго. Игра становится все более популярной

Об этом сообщает Scotsman.

Целый день по магазину ходила полиция и выискивала любителей поиграть. На ивенте в Facebook собралось более 3 тысяч желающих принять участие.

"Они останавливали каждого, кто, по их мнению, мог участвовать в игре", - рассказал один из посетителей.

Однако, рейд обошелся без арестов или других инцидентов.