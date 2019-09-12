Privat24 обновился: что там нового
12 сентября, 2019, 13:13
ПриватБанк запустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24
Об этом сообщает AIN.ua
Приложение получило новый дизайн, который просматривается уже на стартовом экране. Карты здесь отображаются сверху в виде карусели, а на нижней панели выведены услуги. Последовательность карт можно изменять, а ненужные - скрывать.
Также можно подстроить под себя нижнюю панель: добавлять нужные услуги, а ненужные - убрать. Сюда же можно вывести шаблоны, например, для перевода на конкретную карту или пополнение номера.
Также изменился дизайн иконки приложения и появилась темная тема.
Ожидается, что все пользователи перейдут на новое приложение до конца года.
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