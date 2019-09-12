 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоPrivat24 обновился: что там нового

Privat24 обновился: что там нового


фото: uip.me
ПриватБанк запустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24

Об этом сообщает AIN.ua

Приложение получило новый дизайн, который просматривается уже на стартовом экране. Карты здесь отображаются сверху в виде карусели, а на нижней панели выведены услуги. Последовательность карт можно изменять, а ненужные - скрывать.

Также можно подстроить под себя нижнюю панель: добавлять нужные услуги, а ненужные - убрать. Сюда же можно вывести шаблоны, например, для перевода на конкретную карту или пополнение номера.

Также изменился дизайн иконки приложения и появилась темная тема.

Ожидается, что все пользователи перейдут на новое приложение до конца года.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать