Privat24 обновился: что там нового

12 сентября, 2019, 13:13

ПриватБанк запустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24

Об этом сообщает AIN.ua

Приложение получило новый дизайн, который просматривается уже на стартовом экране. Карты здесь отображаются сверху в виде карусели, а на нижней панели выведены услуги. Последовательность карт можно изменять, а ненужные - скрывать.

Также можно подстроить под себя нижнюю панель: добавлять нужные услуги, а ненужные - убрать. Сюда же можно вывести шаблоны, например, для перевода на конкретную карту или пополнение номера.

Также изменился дизайн иконки приложения и появилась темная тема.

Ожидается, что все пользователи перейдут на новое приложение до конца года.