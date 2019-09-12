Президента Словении призвали к отставке за идею "особого статуса" для Украины в ЕС

12 сентября, 2019, 16:16

Ученые Словении призвали президента страны подать в отставку из-за его заявления о том, что Турция и Украина не могут рассчитывать на вступление в ЕС

28 представителей научных кругов и экспертного сообщества подписали и обнародовали открытое письмо, в котором жестко раскритиковали позицию главы государства, сообщает Балканский обозреватель.

Заявление президента Пахора на Бледском стратегическом форуме о том, что Турция и Украина не могут претендовать на полноправное членство в Евросоюзе (только на особый статус), ученые охарактеризовали как неуместное, неразумное, ксенофобское и вредное для Словении с точки зрения политики и дипломатии.

По мнению авторов письма, Пахор превысил свои полномочия как президента республики и страны - члена ЕС и показал себя политиком, которому не могут доверять словенские граждане, европейские и международные партнеры. Как отмечается, заявление главы государства не соответствует принятой словенским парламентом Стратегии внешней политики и подписанному с Турцией соглашению о стратегическом партнерстве.

Словенские ученые также подчеркивают - закрытая дверь Евросоюза поощряет рост авторитаризма в странах, которые теряют свою европейскую перспективу. По их мнению, каждая европейская страна, при выполнения необходимых условий, заслуживает вступления в ЕС.

Словенские ученые считают, что президент Словении позволил себе популистские высказывания, следуя примеру Трампа, Джонсона и Сальвини. Но Quod licet Iovi non licet bovi (лат. "Что позволено Юпитеру, не позволено быку") - крупные государства могут позволить себе подобные высказывания без последствий, а малые - нет.

Авторы письма не исключают, что заявление главы государства может вызвать уменьшение доверия к внешней политике Словении, ухудшить экономические и иные отношения с Украиной и Турцией и осложнить отношения между Турцией и ЕС в решении мигрантского кризиса.

Еще одним следствием Бледской речи словенские ученые считают тот факт, что представитель Словении не получит должность еврокомиссара ЕС по вопросам расширения в новом, недавно обнародованном составе Европейской комиссии.

По мнению ученых, своей речью Пахор не только нанес ущерб институту Президента страны, но и создал угрозу безопасности и благосостоянию Словении и ее граждан. По этой причине, по их мнению, он должен подать в отставку.

Если же этого не произойдет, Государственное собрание (парламент) должны возбудить против него конституционное обвинение, поскольку он во время выполнения своей функции превысил полномочия, предусмотренные статьей 107 Конституции Словении.

Администрация президента Словении, в свою очередь, отметила, что мнение президента Республики Пахора об особом статусе Турции и Украины в Европейском Союзе "известно отечественной и международной общественности уже много лет".

Как отмечается в сообщении АП для СМИ, не стоит ожидать ухудшения отношений с Турцией и Украиной из-за заявления главы государства на Бледском форуме. "Президент Пахор имел и имеет превосходные личные и политические отношения с лидерами этих стран", - отметили в президентской администрации.

В сообщении подчеркивается, что во время Бледского форума министр иностранных дел Турции и словенский президент обсудили предстоящий визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Словению. Также Пахор и новый президент Украины Владимир Зеленский недавно встретились в кулуарах церемонии (посвященной началу Второй мировой войны) в Варшаве и договорились провести официальную встречу. В этом смысле возможно, что Эрдоган и Зеленский официально посетят Словению в конце этого года или в начале следующего года, считают в администрации словенского президента.