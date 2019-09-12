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Espreso.tvОбществоПравительство объявило конкурс на концессию первых морских портов

Правительство объявило конкурс на концессию первых морских портов

Министерство инфраструктуры Украины объявило о начале конкурса на поиск частных инвесторов, которые будут руководить государственными портами "Ольвия" и "Херсон"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на соответствующее сообщение в официальной газете правительства "Урядовый курьер"

Отмечается, что подача заявок на управление морскими портами продлится 60 дней - до середины ноября 2019 года. к этому времени должны избрать компании-победители, которым доверят управлять имуществом морских портов.

Порт "Ольвия" передадут в концессию на срок 35 лет, а порт "Херсон" - на 30 лет. Общие объемы инвестиций, которые государство ожидает в портовую инфраструктуру, составляют около 17,3 млрд грн в порт "Ольвия" и 1,4 млрд грн для порта "Херсон".

 

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