Правительство назначило членами наблюдательного совета Нафтогаза Бойко и Ковалив и уволило остальных
12 сентября, 2019, 09:35
Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины прежнего первого заместителя министра экономического развития и торговли Юлию Ковалив и замминистра энергетики и угольной промышленности Наталью Бойко
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.
"Изменили представителей в наблюдательном совете Нафтогаза. Вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича представителями в наблюдательном совете будут Юлия Ковалив и Наталья Бойко", - сказал он.
При этом еще одно место представителя государства в компании остается вакантным.
Юлия Ковалив ранее уже была представителем государства в наблюдательном совете Нафтогаза в 2016-2017 годах.
Кроме того, Гончарук провел встречу с руководством Нафтогаза по подготовке к отопительному сезону.
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