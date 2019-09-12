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Espreso.tvОбществоПравительство назначило членами наблюдательного совета Нафтогаза Бойко и Ковалив и уволило остальных

Правительство назначило членами наблюдательного совета Нафтогаза Бойко и Ковалив и уволило остальных

Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины прежнего первого заместителя министра экономического развития и торговли Юлию Ковалив и замминистра энергетики и угольной промышленности Наталью Бойко

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.

"Изменили представителей в наблюдательном совете Нафтогаза. Вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича представителями в наблюдательном совете будут Юлия Ковалив и Наталья Бойко", - сказал он.

При этом еще одно место представителя государства в компании остается вакантным.

Юлия Ковалив ранее уже была представителем государства в наблюдательном совете Нафтогаза в 2016-2017 годах.

Кроме того, Гончарук провел встречу с руководством Нафтогаза по подготовке к отопительному сезону.

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