Поляк убил украинку и бежал в Германию, где был застрелен при задержании
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.pl.
Как сообщается, после побега и преследования убийцу украинки застрелила немецкая полиция неподалеку Берлина.
"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти ", - заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.
По информации местных СМИ, 26-летний Павел Г. застрелил знакомую украинку в связи с тем, что она не хотела встречаться с ним.
После убийства злоумышленник сбежал в Германию. Недалеко от Берлина дорогу ему преградили местные полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.
Напомним, в конце августа в польском городе Сохачев убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он выехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.
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