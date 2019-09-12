Подсанкционный итальянский певец орицает"русскость" Крыма и надеется, что его будут пускать в Украину
Об этом сообщает "la Repubblica".
В заявлении, которое появилось в итальянской прессе, 76-летний Аль Бано пояснил, что никогда не интересовался вопросом принадлежности Крыма России, ведь он певец, а не политик.
По его словам, "некоторые итальянские СМИ, даже не углубляясь во все детали этого сложного вопроса и не пытаясь разобраться в нормах международного права, приписали мне заявления относительно тематики, которая не является моей компетенции".
"Поэтому я принял во внимание позицию международного сообщества по поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, потому, что это отмечается в документах ООН, ЕС, НАТО и других международных организаций, а также официальную позицию по этому вопросу собственно моего итальянского правительства", - заявил певец.
Кроме того, он надеется получить приглашение от Украины и выступить в большом концерте за мир.
Помимо того, адвокаты певца сообщили итальянским СМИ, что теперь маэстро Карризи надеется быть удаленным из санкционного списка в Украине.
- Напомним, что решение о внесении граждан в упомянутый список или исключения из него принимает Служба безопасности Украины.
- С 6 марта 2019 года Министерство культуры Украины на основании обращений СБУ и других государственных структур внесло Альбано Карризи в перечень 147 человек, которые "создают угрозу нацбезопасности".
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