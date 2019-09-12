Подсанкционный итальянский певец орицает"русскость" Крыма и надеется, что его будут пускать в Украину

12 сентября, 2019, 19:40

12 сентября итальянский певец Альбано Карризи, известный как Аль Бано опроверг свои слова о "принадлежности Крыма России". Заявление артиста появилось через полгода после того, как Министерство культуры Украины внесло имя певца в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности

Об этом сообщает "la Repubblica".

В заявлении, которое появилось в итальянской прессе, 76-летний Аль Бано пояснил, что никогда не интересовался вопросом принадлежности Крыма России, ведь он певец, а не политик.

По его словам, "некоторые итальянские СМИ, даже не углубляясь во все детали этого сложного вопроса и не пытаясь разобраться в нормах международного права, приписали мне заявления относительно тематики, которая не является моей компетенции".

"Поэтому я принял во внимание позицию международного сообщества по поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, потому, что это отмечается в документах ООН, ЕС, НАТО и других международных организаций, а также официальную позицию по этому вопросу собственно моего итальянского правительства", - заявил певец.

Кроме того, он надеется получить приглашение от Украины и выступить в большом концерте за мир.

Помимо того, адвокаты певца сообщили итальянским СМИ, что теперь маэстро Карризи надеется быть удаленным из санкционного списка в Украине.