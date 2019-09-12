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Espreso.tvОбществоПод Киевом перевернулась цистерна с горючим, двое пострадавших

Под Киевом перевернулась цистерна с горючим, двое пострадавших

Аварийній грузовик перекрыл три полосы движения в направлении Киева, а в четвертом ряду много обломков от автоцистерны и "Волги", из-за чего образовалась пробка в направлении столицы

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Под Киевом, на Одесской трассе, возле с. Круглик перевернулась цистерна с горючим. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, участники ДТП двигались в направлении Киева. По словам свидетелей, водитель автомобиля ГАЗ "Волга" пытался обогнать маршрутку, но по непонятным причинам не справился с управлением, его автомобиль ушел влево и врезался в автоцистерну одной из АЗС.

После удара грузовик, перевозивший дизельное топливо, потерял управляемость и влетел в отбойник. После контакта с металлической лентой автоцистерна перевернулась и встала на колеса, при этом на асфальт вытекло топливо.

Как рассказали свидетели, после аварии водитель "Волги" сбежал в лес, за ним сразу погнались неравнодушные, но он вскоре вернулся сам.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика - у него ссадины и царапины. Ему на месте оказали помощь неравнодушные водители.

Сам драйвер "Волги" также не воспользовался ремнем безопасности и разбил себе голову о лобовое стекло, которое после аварии вылетело из машины.

На место ДТП выехали спасатели ГСЧС и врачи "скорой".

Аварийный грузовик перекрыл три полосы движения в направлении Киева, а в четвертом ряду много обломков от автоцистерны и "Волги". Поэтому очень усложнилось движение в направлении столицы, пробка уже растянулась на несколько километров.

По словам свидетелей, водитель ГАЗ-21, когда вышел из леса, не слишком уверенно держался на ногах. Но что именно стало причиной такой неуверенности - алкоголь или стресс после аварии - должны установить полицейские с помощью алкотестера или нарколог.

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