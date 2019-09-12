Парламент предварительно поддержал введение электронного документооборота в Раде
Об этом сообщает УНИАН.
Парламент принял в первом чтении проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по введению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (№1044-1).
За соответствующее решение проголосовали 270 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно ему, все зарегистрированные в ВР законопроекты будут предоставляться депутатам путем рассылки на электронную почту информационного письма о регистрации законопроектов.
Законопроектом, в частности, устанавливается, что предложения, поправки, заключения по законопроектам подаются в Аппарат Верховной Рады или непосредственно в комитет либо во временную специальную комиссию, которые определены головными по соответствующим законопроектам, в форме электронных документов, на которые наложен квалифицированный электронной подписи.
Дело законопроекта содержит документы, внесенные в порядке законодательной инициативы, документы, подготовленные в процессе разработки, рассмотрения, доработки, принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой, а также документы, подготовленные органами ВР, государственными органами, учреждениями и организациями по обращению Верховной Рады в электронном виде .
Также устанавливается, что все зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты (ныне - зарегистрированные в ВР законопроекты, кроме тех, которые рассматриваются Верховной Радой по специальным процедурам) предоставляются народному депутату путем рассылки на адрес электронной почты на почтовом сервере ВР информационного письма о регистрации законопроектов.
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