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Espreso.tvОбществоОсвобожденные из плена РФ моряки 12 сентября проведут пресс-конференцию

Освобожденные из плена РФ моряки 12 сентября проведут пресс-конференцию

В четверг, 12 сентября, состоится пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из российского плена 24 захваченных военных моряков

Об этом пишет Укринформ.

Пресс-конференция начнется в 15:00.

В мероприятии примут участие:

  1. капитан второго ранга Денис Гриценко - командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;
  2. старший лейтенант Богдан Небылица - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь";
  3. старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу";
  4. матрос Андрей Артеменко - старший командир малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".
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