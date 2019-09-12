Освобожденные из плена РФ моряки 12 сентября проведут пресс-конференцию
12 сентября, 2019, 08:58
В четверг, 12 сентября, состоится пресс-конференция по случаю возвращения в Украину из российского плена 24 захваченных военных моряков
Об этом пишет Укринформ.
Пресс-конференция начнется в 15:00.
В мероприятии примут участие:
- капитан второго ранга Денис Гриценко - командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования;
- старший лейтенант Богдан Небылица - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь";
- старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу";
- матрос Андрей Артеменко - старший командир малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".
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