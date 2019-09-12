Освобожденные из плена моряки получат квартиры в течение трех недель
12 сентября, 2019, 15:55
Освобожденный из плена капитан второго ранга Денис Гриценко заявил, что моряки получат ключи от квартир в Одессе в течение трех недель
Об этом сообщил Гриценко во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"О квартирах, вчера была встреча с начальником генерального штаба, все вопросы были озвучены и в течение трех недель сказали, что вопрос будет решен и ребятам вручат ключи, непосредственно, от этих квартир. Эти квартиры будут там, где находятся военнослужащие, в Одессе" , - сказал он.
- Напомним, 12 сентября капитан второго ранга Денис Гриценко выразил благодарность всем, кто поддерживал их в русском плену.
- Кроме того, он отметил, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и моряки осознавали риски со стороны РФ.
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