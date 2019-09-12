Омелян и Hyperloop: "хотел, чтобы украинцы поверили в себя"
Об этом он рассказал в интервью "#Буквы" .
"Идея очень простая. Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые передовые технологии. Нам удалось объединить вокруг этой идеи много компаний - как украинских, так и зарубежных. Это проект, который сейчас разрабатывают на мировом уровне, и я счастлив, что во время моей каденции Украина была участником этого проекта", - отметил Омелян.
По его словам, в случае, если будет финансовая поддержка со стороны европейских доноров, можно будет это продолжать реализовывать Hyperloop.
Hyperloop - проект вакуумного скорого поезда, предложенный в 2012-2013 годах Маском. Наиболее активно они занимаются компанией Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.
- 19 декабря американский предприниматель Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом для объезда пробок.
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал меморандум о создании сети Hyperloop "Львов-Киев-Одесса".
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