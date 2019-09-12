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Espreso.tvОбществоОкружной суд запретил ПЦУ распоряжаться имуществом ликвидированного Киевского патриархата

Окружной суд запретил ПЦУ распоряжаться имуществом ликвидированного Киевского патриархата

Окружной административный суд Киева вынес решение по обеспечению иска Киевского патриархата в Минкульт о якобы незаконной ликвидации КП

Об этом сообщает пресс служба ликвидированного Киевского патриархата.

В постановлении среди прочего говорится следующее:

  1. суд подтвердил противоправность приказа Минкульта, который отменил действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии;
  2. представление ликвидкомиссией Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствием доступа к правосудию;
  3. суд запретил Минюсту, Минкульту, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и его имущества;
  4. суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом.

Ранее Минкульт сообщал, что УПЦ КП прекратила существование, все полномочия перешли к ПЦУ.

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