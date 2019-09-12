Окружной суд запретил ПЦУ распоряжаться имуществом ликвидированного Киевского патриархата
12 сентября, 2019, 14:34
Окружной административный суд Киева вынес решение по обеспечению иска Киевского патриархата в Минкульт о якобы незаконной ликвидации КП
Об этом сообщает пресс служба ликвидированного Киевского патриархата.
В постановлении среди прочего говорится следующее:
- суд подтвердил противоправность приказа Минкульта, который отменил действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии;
- представление ликвидкомиссией Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствием доступа к правосудию;
- суд запретил Минюсту, Минкульту, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и его имущества;
- суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом.
Ранее Минкульт сообщал, что УПЦ КП прекратила существование, все полномочия перешли к ПЦУ.
- Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 г. Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП и неприятии автокефалии, указав, что его "не устраивает содержание Томоса".
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