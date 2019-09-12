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Espreso.tvОбществоОбщение детей с внешним миром: министр образования назвала свои приоритеты

Общение детей с внешним миром: министр образования назвала свои приоритеты


фото: zik
Министр образования Анна Новосад определила одно из главных направлений работы ведомства - изменения в дошкольном образовании

Об этом сообщает LB.ua.

Она заявила, что эффективное образование в дошкольных учреждениях обеспечит развитие навыков общения с внешним миром, осознание своих эмоций и эмоций других. Также акцент будет сделан на стимулировании других навыков для успешного школьного обучения.

Изменения не ограничатся только строительством детсадов, но и путем многообразия учебных программ и повышением престижа профессии воспитателя.

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