Общение детей с внешним миром: министр образования назвала свои приоритеты
12 сентября, 2019, 13:34
Министр образования Анна Новосад определила одно из главных направлений работы ведомства - изменения в дошкольном образовании
Об этом сообщает LB.ua.
Она заявила, что эффективное образование в дошкольных учреждениях обеспечит развитие навыков общения с внешним миром, осознание своих эмоций и эмоций других. Также акцент будет сделан на стимулировании других навыков для успешного школьного обучения.
Изменения не ограничатся только строительством детсадов, но и путем многообразия учебных программ и повышением престижа профессии воспитателя.
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