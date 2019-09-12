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Espreso.tvОбществоНовый посол Великобритании Симмонс передала Зеленскому верительную грамоту

Новый посол Великобритании Симмонс передала Зеленскому верительную грамоту

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс передала президенту Украины Владимиру Зеленскому верительную грамоту

Об этом говорится в Twitter посольства Великобритании в Украине.

"Сегодня новая госпожа Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила верительную грамоту Президенту Украины Владимиру Зеленскому и подтвердила непоколебимую дружбу и поддержку Великобритании в Украине", - отметили в сообщении.

Документы посла - документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Основной смысл грамоты - просьба к главе принимающего государства "верить всем действиям, заявлениям и письменным актам" главы дипломатического представительства.

 

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