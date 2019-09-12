Новый посол Великобритании Симмонс передала Зеленскому верительную грамоту

12 сентября, 2019, 08:29

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс передала президенту Украины Владимиру Зеленскому верительную грамоту

Об этом говорится в Twitter посольства Великобритании в Украине.

"Сегодня новая госпожа Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила верительную грамоту Президенту Украины Владимиру Зеленскому и подтвердила непоколебимую дружбу и поддержку Великобритании в Украине", - отметили в сообщении.

Документы посла - документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Основной смысл грамоты - просьба к главе принимающего государства "верить всем действиям, заявлениям и письменным актам" главы дипломатического представительства.