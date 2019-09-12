Новый посол Великобритании Симмонс передала Зеленскому верительную грамоту
Об этом говорится в Twitter посольства Великобритании в Украине.
"Сегодня новая госпожа Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила верительную грамоту Президенту Украины Владимиру Зеленскому и подтвердила непоколебимую дружбу и поддержку Великобритании в Украине", - отметили в сообщении.
Документы посла - документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Основной смысл грамоты - просьба к главе принимающего государства "верить всем действиям, заявлениям и письменным актам" главы дипломатического представительства.
Today, the new British Ambassador to Ukraine Melinda Simmons @ melsimmons24 presented her Credentials to the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy @ZelenskyyUa , and reaffirmed the UK's unwavering friendship and support for Ukraine . https://t.co/WQXiBg2ZOg pic.twitter.com/TJcoT1igoy- UK in Ukraine (@UKinUkraine) 11 сентября 2019
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