Непобедимый американец указал на главные проблемы Ломаченко
12 сентября, 2019, 13:17
Претендент на бой с Василием Ломаченко американец Девин Хейни назвал главными недостатками украинского боксера его возраст и малые габариты
Об этом сообщает FightHype.
Лидер рейтинга WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), 20-летний американец Девин Хейни заявил, что время чемпиона мира WBC, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василия Ломаченко проходит и ему по силам победить украинца.
"Считаю, что легкий вес для него сложный. Оппоненты намного больше и сильнее. В полулегком он был более доминирующим. Я хорошо провел бы с ним бой. У меня есть скорость, у меня есть движение, у меня боксерский IQ. На моей стороне молодость. Ломаченко не становится моложе, он стареет каждый день", - убежден Хейни, который выиграл на профессиональном ринге все свои 22 поединка.
- 10 сентября еще один потенциальный соперник Василия Ломаченко - австралиец Джордж Камбосос - заявил, что украинский боксер все чаще демонстрирует свои недостатки.
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