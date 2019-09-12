Непобедимый американец указал на главные проблемы Ломаченко

12 сентября, 2019, 13:17

Претендент на бой с Василием Ломаченко американец Девин Хейни назвал главными недостатками украинского боксера его возраст и малые габариты

Об этом сообщает FightHype.

Лидер рейтинга WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), 20-летний американец Девин Хейни заявил, что время чемпиона мира WBC, WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василия Ломаченко проходит и ему по силам победить украинца.

"Считаю, что легкий вес для него сложный. Оппоненты намного больше и сильнее. В полулегком он был более доминирующим. Я хорошо провел бы с ним бой. У меня есть скорость, у меня есть движение, у меня боксерский IQ. На моей стороне молодость. Ломаченко не становится моложе, он стареет каждый день", - убежден Хейни, который выиграл на профессиональном ринге все свои 22 поединка.