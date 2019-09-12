 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа турецкой военной базе на севере Кипра произошли взрывы

На турецкой военной базе на севере Кипра произошли взрывы

На территории подконтрольной Турции северной части Кипра произошли взрывы на военном складе

Об этом сообщает CyprusMail.

Сообщается, что взрывы произошли на военном складе в районе Горное. Причина первого взрыва, который произошел около 01:30 по Киеву, на данный момент неизвестна. По данным местного минобороны, взрывы продолжались до утра.

По словам лидера самопровозглашенной республики Северного Кипра Мустафы Акынджи, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Местные СМИ отмечают, что в связи со взрывами рядом расположены жилые дома и отель эвакуировали, некоторые здания были обесточены.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать