На турецкой военной базе на севере Кипра произошли взрывы
12 сентября, 2019, 13:16
На территории подконтрольной Турции северной части Кипра произошли взрывы на военном складе
Об этом сообщает CyprusMail.
Сообщается, что взрывы произошли на военном складе в районе Горное. Причина первого взрыва, который произошел около 01:30 по Киеву, на данный момент неизвестна. По данным местного минобороны, взрывы продолжались до утра.
По словам лидера самопровозглашенной республики Северного Кипра Мустафы Акынджи, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Местные СМИ отмечают, что в связи со взрывами рядом расположены жилые дома и отель эвакуировали, некоторые здания были обесточены.
Anlık Kıbrıs Girne Çatalköy. Tsk "nın mühimmatı patladı. Patlamaya devam ediyor. pic.twitter.com/i5y2Odc1At- Tuğba Arıcı (@TubiArici) 11 сентября 2019 г.
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