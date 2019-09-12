На турецкой военной базе на севере Кипра произошли взрывы

12 сентября, 2019, 13:16

На территории подконтрольной Турции северной части Кипра произошли взрывы на военном складе

Об этом сообщает CyprusMail.

Сообщается, что взрывы произошли на военном складе в районе Горное. Причина первого взрыва, который произошел около 01:30 по Киеву, на данный момент неизвестна. По данным местного минобороны, взрывы продолжались до утра.

По словам лидера самопровозглашенной республики Северного Кипра Мустафы Акынджи, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Местные СМИ отмечают, что в связи со взрывами рядом расположены жилые дома и отель эвакуировали, некоторые здания были обесточены.