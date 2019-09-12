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Espreso.tvОбществоНа Луганщине поймали боевика, который в 2014 году взорвал мост между Лисичанском и Рубежным

На Луганщине поймали боевика, который в 2014 году взорвал мост между Лисичанском и Рубежным

На Луганщине правоохранители задержали боевика "ЛНР", который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

Боевик входил в состав бандформирования "Полтинник" и кроме того, что нес службу на блокпостах и сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей минировал автодороги и мосты и подрывал их.

Правоохранители установили место в лесу, где человек обустроил для себя "жилище" и наблюдали за ним. Боевика задержали в тот момент, когда он выйдя из леса и пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить свой мобильный телефон.

Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу на г. Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

Полиция открыла производство по ст. 260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, в мае 2014 г. боевики так называемой "Армии Юго-Востока" взорвали автомобильный мост "Томашевский", который проходит через реку Северский Донец между городами Рубежное и Лисичанск Луганской области.

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