На Харьковщине и.о. руководителя следственного управления Нацполиции поймали на взятке в 50 тыс. грн

12 сентября, 2019, 20:59

Следователи ГБР разоблачили на взятке в 50 тыс. грн заместителя начальника одного из отделов областного управления Нацполиции

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следователей, полицейский требовал от защитника обвиняемого $2 тыс. За эти деньги полицейский обещал не возражать против заключения соглашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Полицейского задержали во время получения им взятки эквивалентом в 50 тыс грн.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.