На Харьковщине и.о. руководителя следственного управления Нацполиции поймали на взятке в 50 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следователей, полицейский требовал от защитника обвиняемого $2 тыс. За эти деньги полицейский обещал не возражать против заключения соглашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).
Полицейского задержали во время получения им взятки эквивалентом в 50 тыс грн.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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