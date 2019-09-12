На Донбассе погибли два украинских военных

12 сентября, 2019, 07:37

11 сентября вооруженные формирования России 18 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военный получил тяжелое ранение.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов.

С начала суток вооруженные формирования России 1 раз нарушили режим прекращения огня.