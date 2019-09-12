Мининфраструктуры планирует разработать еще один законопроект о растаможивании "евроблях"
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Во время совещания Министерства инфраструктуру и общественности обсудили основные этапы разработки и внедрения нормативно-правовых актов по поводу решения вопросов растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.
В частности, в Мининфраструктуры совместно с общественностью договорились о том, чтобы продолжить льготный период, в течение которого владельцев евроблях штрафовать не будут. Этот закон Рада приняла 12 сентября. Также там договорились разработать новый законопроект с целью "окончательного решения проблематики транспортных средств на еврономерах".
Кроме этого, в Мининфраструктуры планируют внести изменения в законы о растаможивании автомобилей в целом.
В новых законопроектах Мининфраструктуры планирует пересмотреть порядок растаможивания, порядок оценки транспортных средств и урегулирования требований экологических стандартов, установление льгот и сроков их действия, а также устранение двойного налогообложения при растаможивании машин с иностранной регистрацией.
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