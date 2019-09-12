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Espreso.tvОбществоМежду Львовом и Мукачево запускают скоростной поезд

Между Львовом и Мукачево запускают скоростной поезд

Между Львовом и Мукачево запускают скоростной поезд, который будет курсировать еженедельно с 15 сентября

Об этом сообщает пресс-служба Львовской железной дороги.

Отмечается, что поезд будет делать остановки на станциях Пустомыты, Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Гребенив, Тухля, Славское, Лавочное, Бескид, Скотарское, Воловец, Свалява, Карпаты.

Начиная с 15 сентября поезд №7001 / 7002 еженедельно будет выходить со Львова в 7:42 и прибывать в Днепропетровск в 11:50. Поезд №7002 так же в воскресенье будет отправляться из Мукачево в 15:56 и прибывать во Львов в 20:07.

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