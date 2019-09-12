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Espreso.tvОбществоMcDonald&#39;s собирается использовать искусственный интеллект на McDrive

McDonald's собирается использовать искусственный интеллект на McDrive

McDonald's согласился приобрести стартап, который автоматизирует McDrive

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что это уже третья сделка в течение этого года, ориентированная на высокие технологии.

Стартап Apprente использует искусственный интеллект для понимания заказов, что может сократить время обслуживания.

В McDonald's не исключили, что эту технологию можно будет использовать в будущем в своих кафетериях и мобильных приложениях для самостоятельного заказа.

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