McDonald's собирается использовать искусственный интеллект на McDrive

12 сентября, 2019, 09:48

McDonald's согласился приобрести стартап, который автоматизирует McDrive

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что это уже третья сделка в течение этого года, ориентированная на высокие технологии.

Стартап Apprente использует искусственный интеллект для понимания заказов, что может сократить время обслуживания.

В McDonald's не исключили, что эту технологию можно будет использовать в будущем в своих кафетериях и мобильных приложениях для самостоятельного заказа.