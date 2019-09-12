McDonald's собирается использовать искусственный интеллект на McDrive
12 сентября, 2019, 09:48
McDonald's согласился приобрести стартап, который автоматизирует McDrive
Об этом пишет CNBC.
Отмечается, что это уже третья сделка в течение этого года, ориентированная на высокие технологии.
Стартап Apprente использует искусственный интеллект для понимания заказов, что может сократить время обслуживания.
В McDonald's не исключили, что эту технологию можно будет использовать в будущем в своих кафетериях и мобильных приложениях для самостоятельного заказа.
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