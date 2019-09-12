Летом футбольные агенты заработали на трансферах полмиллиарда

12 сентября, 2019, 12:54

Во время летнего трансферного окна футбольные агенты заработали на переходах игроков $529 млн

Об этом сообщает Calciomercato.

Согласно информации источника, прошлым летом в футболе произошло 8746 трансферов, в которых фигурировала сумма более $1 млн. На переходах игроков агенты заработали $529,3 млн. 64,9% из этой суммы были выплачены представителям футболистов клубами, которые подписывали игроков. Подавляющее большинство этих расходов (76%) пришлось на клубы пяти ведущих европейских чемпионатов - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

За аналогичный период 2018 агенты заработали на $37,12 млн меньше. Тогда их доходы составили $492,18 млн.