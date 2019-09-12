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Espreso.tvОперація об'єднаних силКрасный Крест отправил 2 тонны гуманитарной помощи в ОРДЛО

Красный Крест отправил 2 тонны гуманитарной помощи в ОРДЛО


фото: ukranews
На неподконтрольную территорию отправили лекарственные препараты и медицинское оборудование для местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Последний раз МККК передал 230 тонн гумпомощи 8 августа.

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