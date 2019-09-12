Красный Крест отправил 2 тонны гуманитарной помощи в ОРДЛО
12 сентября, 2019, 11:35
На неподконтрольную территорию отправили лекарственные препараты и медицинское оборудование для местных жителей
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Последний раз МККК передал 230 тонн гумпомощи 8 августа.
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