Князев назначил нового руководителя полиции Хмельнитчины

12 сентября, 2019, 14:50

Глава Нацполиции Сергей Князев назначил полковника полиции Анатолия Щадила начальником главного управления Нацполиции в Хмельницкой области

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня, 12 сентября, заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу нового начальника ГУНП в Хмельницкой области Анатолия Щадило.

"Я родился на Хмельнитчине, вырос, учился, здесь мои корни. Поэтому для меня это двойная ответственность. Сегодня перед полицией стоят серьезные задачи и вызовы. Я к ним готов и, надеюсь, вместе с вами мы достигнем хороших результатов работы", - обращаясь к присутствующим, сказал новоназначенный руководитель полиции области.

Заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко отметил, что главным критерием оценки его деятельности на посту начальника ГУНП будет уровень доверия населения к подчиненному подразделению, ведь, в первую очередь, полиция - это сервисная служба.