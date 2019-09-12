Князев назначил нового руководителя полиции Хмельнитчины
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сегодня, 12 сентября, заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко представил личному составу нового начальника ГУНП в Хмельницкой области Анатолия Щадило.
"Я родился на Хмельнитчине, вырос, учился, здесь мои корни. Поэтому для меня это двойная ответственность. Сегодня перед полицией стоят серьезные задачи и вызовы. Я к ним готов и, надеюсь, вместе с вами мы достигнем хороших результатов работы", - обращаясь к присутствующим, сказал новоназначенный руководитель полиции области.
Заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко отметил, что главным критерием оценки его деятельности на посту начальника ГУНП будет уровень доверия населения к подчиненному подразделению, ведь, в первую очередь, полиция - это сервисная служба.
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