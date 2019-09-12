Госдеп США одобрил предоставление Украине $141,5 млн военной помощи, - СМИ

12 сентября, 2019, 22:44

Государственный департамент США согласовал выделение Украине $141,5 млн на усиление безопасности и обороны, в частности на приобретение стрелкового оружия

Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на помощника госсекретаря по вопросам политико-военных дел Кларка Купера.

По словам американского чиновника, Конгрессу сообщили об этом финансирование еще 11 сентября. Начать использовать выделенные деньги можно через 15 дней после уведомления, если не будет возражений.

По данным издания, выделенные деньги потратят, в том числе, на снайперские винтовки и гранатометы.

Кроме того, сенатор Линдси Грэм во время заседания профильного комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса США подтвердил разблокирование $ 250 млн из бюджета Минобороны, предназначенных на военную помощь Украине.