ГБР обыскивает "Укроборонпром"
12 сентября, 2019, 13:47
Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав
Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.
Отмечается, что все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления НБУ в 2016 году.
"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", - рассказал Труба.
Директор ГБР пообещал позже сообщить подробности.
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