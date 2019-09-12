ГБР обыскивает "Укроборонпром"

12 сентября, 2019, 13:47

Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления НБУ в 2016 году.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет", - рассказал Труба.

Директор ГБР пообещал позже сообщить подробности.