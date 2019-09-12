FacePay24: ПриватБанк ввел возможность платить "лицом"

12 сентября, 2019, 14:08

ПриватБанк при поддержке Visa представил технологию биометрической оплаты FacePay24 для розничных торговых сетей

Об этом сообщила прессекретар банка Инна Музычук в Facebook.

ПриватБанк и Visa сообщили о запуске в Украине системы биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей.

Отмечается, что первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары "лицом", стали 4 магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.

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Для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.