Еще один украинский боксер получил шанс объединить чемпионские титулы

12 сентября, 2019, 10:43

Украинский боксер Виктор Постол 1 февраля сразится за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе WBC и WBO против американца Хосе Рамиреса

Об этом сообщает BoxingScene.

Ожидается, что Виктор Постол встретится с чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) Хосе Рамиресом 1 февраля в США.

"Мы надеемся, что Рамирес выйдет в ринг 1 февраля. Рамирес проведет обязательные защиты поясов, и тогда, надеюсь, мы будем готовы сразиться с победителем финала WBSS между Джошем Тейлором и Реджис Прогрейсом", - сказал промоутер американца Боб Арум.

Рамирес должен был драться с Постолом в ноябре, но из-за тяжелой травмы руки американца поединок был перенесен.