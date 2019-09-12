Еще один украинский боксер получил шанс объединить чемпионские титулы
12 сентября, 2019, 10:43
Украинский боксер Виктор Постол 1 февраля сразится за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе WBC и WBO против американца Хосе Рамиреса
Об этом сообщает BoxingScene.
Ожидается, что Виктор Постол встретится с чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) Хосе Рамиресом 1 февраля в США.
"Мы надеемся, что Рамирес выйдет в ринг 1 февраля. Рамирес проведет обязательные защиты поясов, и тогда, надеюсь, мы будем готовы сразиться с победителем финала WBSS между Джошем Тейлором и Реджис Прогрейсом", - сказал промоутер американца Боб Арум.
Рамирес должен был драться с Постолом в ноябре, но из-за тяжелой травмы руки американца поединок был перенесен.
- Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
- В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одному из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории, американцу Терренсу Кроуфорду.
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