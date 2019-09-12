ЕС на полгода продлил персональные санкции против России

12 сентября, 2019, 14:54

Совет ЕС продлил ограничительные меры против лиц и компаний, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на полгода, до 15 марта 2020

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Мероприятия предусматривают замораживание активов и ограничение путешествий. Сейчас они распространяются на 170 физических лиц и 44 юридических лиц.

Решение было принято Советом в письменной форме. Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 сентября 2019 года.

Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают:

Экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действуют до 31 января 2020 года.

Ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2020 года.

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. К марту в списке находились 153 человека и 40 компаний.

Во время последнего продолжение решение о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инцидента 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.