ЕС на полгода продлил персональные санкции против России
Об этом сообщает сайт Совета ЕС.
Мероприятия предусматривают замораживание активов и ограничение путешествий. Сейчас они распространяются на 170 физических лиц и 44 юридических лиц.
Решение было принято Советом в письменной форме. Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 сентября 2019 года.
Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают:
Экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действуют до 31 января 2020 года.
Ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2020 года.
Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. К марту в списке находились 153 человека и 40 компаний.
Во время последнего продолжение решение о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инцидента 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.
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