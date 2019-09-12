Экс-нардепа и культурного деятеля Олеся Дония в Харькове облили зеленкой
12 сентября, 2019, 20:00
12 сентября в Харькове бывшего депутата Александра Дония облили зеленкой во время лекции "Толерантность как одна из составляющих современной украинской национальной идеи"
Об этом экс-нардеп Александр Доний сообщил в Facebook.
"Впервые меня в жизни облили зеленкой. Повредили глах. Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее. Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украину. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел", - говорится в заметке.
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