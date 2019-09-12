Экс-футболист "Динамо" Алиев угрожал патрульным, которые остановили его автомобиль
Об этом сообщает "Брутальный футбол" в twitter.
На видео компания с Александром Алиевым спорит с патрульными, которые остановили авто, в котором экс-футболист ехал со своими друзьями. В определенный момент бывший динамовец начинает ругаться и угрожать полицейским. Чем завершился инцидент пока неизвестно.
34-летний Александр Алиев является воспитанником хабаровского "СКА". Находился в академии московского "Спартака", откуда в 1999 году попал в "Динамо" и принял украинское гражданство.
За основную команду киевлян играл в 2005-2013 годах, с перерывом в сезоне 2010/2011, когда вступал за московский "Локомотив".
Позже играл за "Днепр", российский "Анжи", казахстанский "Тараз". Завершал карьеру в любительских украинских командах "Движение" (Винники), "Катандзаро" (Киев) и "Интер" (Боярка).
За сборную Украины Алиев провел 28 матчей и забил 6 голов.
ВИДЕО 18+
Алиев vs Полиция pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B- Брутальный Футбол (@brutfoot) September 12, 2019
- 3 сентября Александр Алиев начал заниматься на тренерских курсах .
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