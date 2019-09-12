Экс-футболист "Динамо" Алиев угрожал патрульным, которые остановили его автомобиль

12 сентября, 2019, 15:30

В сеть попало видео, на котором бывший футболист "Динамо" Александр Алиев угрожает полицейским, которые остановили его автомобиль

Об этом сообщает "Брутальный футбол" в twitter.

На видео компания с Александром Алиевым спорит с патрульными, которые остановили авто, в котором экс-футболист ехал со своими друзьями. В определенный момент бывший динамовец начинает ругаться и угрожать полицейским. Чем завершился инцидент пока неизвестно.

34-летний Александр Алиев является воспитанником хабаровского "СКА". Находился в академии московского "Спартака", откуда в 1999 году попал в "Динамо" и принял украинское гражданство.

За основную команду киевлян играл в 2005-2013 годах, с перерывом в сезоне 2010/2011, когда вступал за московский "Локомотив".

Позже играл за "Днепр", российский "Анжи", казахстанский "Тараз". Завершал карьеру в любительских украинских командах "Движение" (Винники), "Катандзаро" (Киев) и "Интер" (Боярка).

За сборную Украины Алиев провел 28 матчей и забил 6 голов.

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Алиев vs Полиция pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B - Брутальный Футбол (@brutfoot) September 12, 2019