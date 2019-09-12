Доллар снова начал расти в цене
12 сентября, 2019, 08:34
Доллар подорожал на 9 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому в четверг, 12 сентября, $1 стоит 24,97 грн.
Евро держит свой курс и стоит 27,47 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 24,90 грн, продают - 24,98 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,40 грн, продают - 27,49 грн.
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