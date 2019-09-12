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Espreso.tvОбществоДоллар снова начал расти в цене

Доллар снова начал расти в цене

Доллар подорожал на 9 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому в четверг, 12 сентября, $1 стоит 24,97 грн.

Евро держит свой курс и стоит 27,47 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 24,90 грн, продают - 24,98 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,40 грн, продают - 27,49 грн.

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