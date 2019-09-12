Доллар подешевел до 24,83 грн
12 сентября, 2019, 17:00
В четверг, 11 сентября, доллар сбросил в цене 5 копеек и стоит 24,83 грн
Об этом говорится на сайте НБУ.
"В базовом сценарии во второй половине осени мы ожидаем возвращения курса гривни в диапазон 25,5-26,5 с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл", - сказал старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик.
Евро задержало спад на 27,47 грн.
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