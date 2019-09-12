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Espreso.tvОперація об'єднаних силДобробаты на Донбассе передали остатки вооружения полиции

Добробаты на Донбассе передали остатки вооружения полиции

Батальоны ОУН, имени Шейха Мансура и 8-й батальон Украинской добровольческой армии передали остатки оружия национальной полиции

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

"Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений", - говорится в сообщении.

Во время передачи работали следователи и взрывотехники. Также правоохранители контролировали соблюдение безопасности процедуры.

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