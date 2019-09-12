Добробаты на Донбассе передали остатки вооружения полиции
12 сентября, 2019, 09:38
Батальоны ОУН, имени Шейха Мансура и 8-й батальон Украинской добровольческой армии передали остатки оружия национальной полиции
Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.
"Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений", - говорится в сообщении.
Во время передачи работали следователи и взрывотехники. Также правоохранители контролировали соблюдение безопасности процедуры.
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