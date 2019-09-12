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Espreso.tvОбществоДнепровские коммунальщики сняли украинские флаги с могил бойцов

Днепровские коммунальщики сняли украинские флаги с могил бойцов

На Краснопольском кладбище в Днепре коммунальщики сняли сине-желтые флаги возле могил воинов, которые установили активисты

Об этом сообщает Радио Свобода.

Инициативная группа ко Дню Независимости без согласования с властями и руководством кладбища установила несколько десятков флагов.

Власти объяснили действия коммунальщиков тем, что кладбище находится в зоне постоянных ветров. В мэрию начали обращаться люди с жалобами.

"У нас есть рабочая группа, мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент - заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Мы договорились: установить единый большой флагшток возле памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий - приспускать. За этими всеми могилами следит КП "Ритуальные услуги", администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать возле чужих могил нельзя. По крайней мере надо было спросить", - сказала Юлия Дмитрова, директор департамента социальной политики мэрии Днепра.

Также она сообщила, что флаги сейчас аккуратно хранятся в помещениях кладбища.

Представительница активистов, волонтер батальона «Донбасс» Алина Смирнова рассказала, что ко Дню Независимости инициативная группа за собственные средства установила на могилах бойцов восемь флагов батальона «Донбасс» и 21 флаг Украины.

Алина добавила, что снятие флагов возмутило родственников бойцов и активистов.

"Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона «Донбасс» были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в целом похоронено 11 бойцов «Донбасса», родственники на этом настаивают. Думаю, все понимают, что означает флаг батальона для бойцов . Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще - документы об этом лягут на стол президенту", - обещает Смирнова.

В соцсетях это также вызвало возмущение.

 

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