День в зоне ООС: оккупанты совершили 12 обстрелов, в том числе из запрещенного оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские укрепления у Пищевика с направления Верхнешироковского из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного с направления Ужовка - из 120-мм миномета и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки с направления Стилы - из автоматической гранатомета и стрелкового оружия, в Верхнеторецком с направления Пантелеймоновки - из стрелкового оружия, рядом с Авдеевкой с направления Каштанового - из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" терористы обстреляли позиции Объединенных сил у Зайцева из 82-мм миномета, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Новгородского с направления Озеряновки - из 82-мм миномета, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Крымского с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в Новгородском с направления Широкой Балки - из 82-мм миномета, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Майским с направления Гольмовского - из 82-мм миномета, возле Луганского с направления Нижнего Лозового - из 120-мм миномета.
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