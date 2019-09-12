Боевики "ЛНР" передали Украине 54 заключенных
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Отмечаю, что во время передачи от представителей "ЛНР" получены 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киеве.
"Сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек сразу же будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания", - рассказала Денисова.
Также, передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации.
С декабря 2018 по 12 сентября с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.
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