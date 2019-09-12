 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБоевики "ЛНР" передали Украине 54 заключенных

Боевики "ЛНР" передали Украине 54 заключенных


фото: Facebook: Людмили Денісова
В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье состоялась седьмая передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации Луганщины

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Отмечаю, что во время передачи от представителей "ЛНР" получены 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киеве.

"Сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек сразу же будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания", - рассказала Денисова.

Также, передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации.

С декабря 2018 по 12 сентября с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать